Sono 5 i casi di vaiolo delle scimmie in Italia secondo quanto reso noto dall’Istituto Spallanzani. Oggi, 24 maggio, sarebbe stato rilevato un quinto caso con caratteristiche cliniche e di trasmissione simili ai precedenti già individuati nel nostro Paese. Al momento non è ancora stato reso noto dove è stato individuato il nuovo contagio.

Vaiolo delle scimmie, nuovo caso individuato allo Spallanzani

L’Istituto Spallanzani ha fatto sapere di essere al lavoro per accertare altri casi sospetti. I ricercatori hanno inoltre completato la prima fase dell’analisi della sequenza del Dna del virus Monkeypox. Per gli accertamenti, gli scienziati hanno fatto riferimento ai primi tre casi di vaiolo delle scimmie seguiti presso l’Istituto. I campioni sequenziati hanno mostrato tutti affinità al ceppo dell’Africa Occidentale. Si tratterebbe dello stesso virus isolato in Portogallo e in Germania.

Ieri quarto caso su paziente di Arezzo

Lo Spallanzani ha confermato nella giornata di ieri il quarto contagio accertato. Si tratta di un paziente di Arezzo che ha contratto il virus durante un viaggio alle Canarie. Il protocollo da seguire resta lo stesso previsto per il Covid e nei casi di malattie infettive contagiose. Per verificare la positività al virus bisogna sottoporsi ad analisi del sangue e tamponi, sia cutanei sia nasofaringei. Il vaiolo delle scimmie si trasmetta attraverso lo scambio di liquidi biologici.