Vaiolo scimmie: vaccino “presto pronto”, annuncio lo Spallanzani. L’Istituto per le malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma sarà “presto pronto a partire con il vaccino del vaiolo per monkeypox e attende dal ministero le modalità di reclutamento”.

Lo comunica l’assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Lo Spallanzani ha offerto la propria disponibilità ad essere centro regionale di riferimento per la vaccinazione per il Monkeypox”. LO precisa il direttore generale dell’Istituto di Malattie infettive Spallanzani, “Abbiamo offerto , inoltre, la nostra expertise, anche con il contributo delle Associazioni, per una corretta campagna di informazione. Attendiamo le Linee guida ministeriali alle quali stiamo attivamente collaborando”, aggiunge Vaia.

Stato di New York: dichiarata emergenza sanitaria

Il presidente americano Joe Biden ha nominato il direttore della Fema, la Protezione civile Usa, Robert Fenton come coordinatore nazionale della risposta al vaiolo delle scimmie.

Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. I casi di vaiolo delle scimmie sono in aumento negli Stati Uniti, coprattutto in California e nello stato di New York che hanno dichiarato l’emergenza sanitaria.