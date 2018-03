BOLZANO – Travolto da una valanga mentre stava sciando: Andreas Rottonara, il figlio di 22 anni del sindaco di Corvara, è morto nel pomeriggio del 14 marzo in Val Badia.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì, quando il figlio del sindaco si è avventurato in un fuoripista in Val Badia. Il giovane era salito in quota con un impianto, ma non ha fatto ritorno a valle e in serata sono scattate le ricerche.

Dopo ore i soccorritori hanno localizzato il corpo senza vita di Andreas sotto una valanga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il soccorso alpino e l’elicottero dell’Altair abilitato al volo notturno.