Val di Fassa, precipita in cordata per 40 metri: morto alpinista romano di 25 anni (Foto Ansa)

Stava scalando la via Nixverdruss, in Val di Fassa, quando forse a causa del cedimento di un ancoraggio è precipitato per 40 metri. E’ morto così a soli 25 anni un giovane alpinista romano.

Il ragazzo, classe 1996, era il primo di cordata sulla parte finale della via Nixverdruss nel gruppo di Roda di Vaèl. L’allarme è scattato intorno alle 18.45 di giovedì 26 agosto, quando la cordata ha chiamato il Numero unico per le emergenze.

Precipita in Val di Fassa: la salma recuperata in serata

Sul posto è intervenuto un elicottero su richiesta della Centrale Operativa del Soccorso Alpino che ha verricellato in parete il tecnico di Elisoccorso e due operatori della Stazione Centro Fassa.

Per il 25enne però non c’era ormai nulla da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Dopo il nullaosta delle autorità, la salma è stata recuperata ed elitrasportata in camera mortuaria a Pozza di Fassa. L’intervento si è concluso intorno alle 20.