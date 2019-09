ROMA – Un uomo altoatesino è morto dopo essere precipitato con il suo parapendio sulle montagne del Trentino. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di domenica 15 settembre in Val di Fassa. Il pilota del parapendio, Thomas Oberperfler, di 40 anni e originario di Parcines in Alto Adige, aveva spiccato il volo dal Col Rodella quando pare per avvitamento della vela, è precipitato nel vuoto schiantandosi sul prato sottostante a circa 2000 metri tra baita Fraine e il rifugio Friedrich August.

L’allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è stato lanciato da un altro pilota che ha assistito all’incidente. Sul posto è stato inviato l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites ma il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. La salma è stata recuperata e composta nella camera mortuaria di Canazei. Poco prima un altro pilota di parapendio di 61 anni era rimasto ferito nel corso dell’atterraggio nei pressi di Campitello di Fassa e successivamente trasportato all’ospedale ‘Santa Chiara’ di Trento.