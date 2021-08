Val Ferret (Courmayeur), escursionista precipita dal sentiero per il rifugio Boccalatte e muore (Foto Ansa)

Incidente mortale in Val Ferret (Courmayeur), in Val d’Aosta: una escursionista di Como di 47 anni è morta nel pomeriggio di mercoledì 25 agosto cadendo lungo il sentiero che porta al rifugio Gabriele Boccalatte e Mario Piolti alle Grandes Jorasses, sul massiccio del Monte Bianco.

L’incidente è avvenuto circa alle 14:45 circa, a 2.100 metri di quota. Insieme alla donna anche una compagna di escursione.

L’incidente sul sentiero per il rifugio Boccalatte in Val Ferret (Courmayeur)

La donna, residente a Lurago d’Erba, nella provincia di Como, è caduta in un tratto morenico impegnativo ed esposto mentre stava scendendo dal rifugio Gabriele Boccalatte e Mario Piolti alle Grandes Jorasses, precipitando in un dirupo per circa 200 metri, ed ha riportato traumi letali.

Inutili i soccorsi: la donna è morta sul colpo

Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano. A dare l’allarme è stata l’amica che ha assistito all’incidente. La salma è stata portata alla camera mortuaria del cimitero di Courmayeur, in attesa dei nullaosta per i funerali.