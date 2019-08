UDINE – Era andata per i boschi in cerca di funghi, ma è scivolata ed è morta. La vittima è una donna di 68 anni di Prato Carnico, in provincia di Udine.

La donna era alla ricerca di funghi in Val Pesarina, vicino all’abitato di Pesariis (Udine). Sarebbe scivolata e caduta durante il percorso. A dare l’allarme sono stati i familiari che non l’hanno vista rientrare per pranzo e che sono stati i primi ad andare a cercarla nei boschi. Lungo il tragitto hanno rinvenuto sul terreno alcuni oggetti personali, tra cui un bastoncino: il marito si è calato nel rio vicino e ha trovato la donna priva di sensi.

Subito sono state allertate dalla Sala operativa regionale emergenza sanitaria le squadre di soccorso della stazione di Forni Avoltri del Cnsas, la Guardia di Finanza di Tolmezzo e i Vigili del Fuoco di Rigolato. Attraverso le coordinate rilevate dal cellulare del marito della donna si è potuto inviare anche l’elisoccorso regionale sul target. Lì il medico presente a bordo si è calato con il verricello assieme al tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e ha constatato il decesso della donna. Il cadavere è stato recuperato con l’elicottero della Protezione Civile e sarà condotto a Tolmezzo. (Fonte: Ansa)