Valanga all’Abetone la mattina di oggi, sabato 11 dicembre. Fortunatamente non ci sono né feriti né vittime. “La valanga c’è stata in una zona a 1600-1700 metri di altezza in una zona non servita da impianti sciistici ma che può essere raggiunta a piedi da praticanti lo sci o lo snowboard fuori pista” ha spiegato il sindaco di Abetone Cutigliano (Pistoia) Marcello Danti che ha riportato infornazioni rilasciate dalla Protezione Civile.

Valanga Abertone causata da sciatore fuori pista

La valanga che si è staccata è avvenuta in località Lago Nero. Secondo quanto detot dall’assessore al Turismo del Comune Andrea Formento, sarebbe stata causata da un fuori pista: “La valanga si è verificata lontano dalle piste da sci, ed è stata causata da uno sciatore fuori pista che ha ‘tagliato’ la neve causando il distacco della valanga. Il fronte non è ampio, ma si tratta di un episodio eccezionale, dato che in questo momento c’è un rischio valanghe di 2 su 5. Quindi non era assolutamente prevedibile”. Il sindaco Danti aggiunge che a poterla provocare potrebbe essere stato uno snowbordista: “E’ una zona impervia e non è servita da impianti di risalita, è difficile che ci vadano persone a fare sport in quel punto, a parte chi ci va a praticare lo sci fuori pista”.

Oltre al Soccorso Alpino, al quale inizialmente risultavano persone coinvolte, sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno escluso la presenza di dispersi. Controlli sono però ancora in corso da terra ed anche dall’alto con l’elicottero.

Anche la Questura di Pistoia esclude la presenza di persone coinvolte. Personale specializzato della Polizia è intervenuto sul posto insieme ai Vigili del fuoco e al personale del Soccorso alpino e ai Vigili del fuoco del comando di Pistoia e del distaccamento di San Marcello Pistoiese. A bonificare l’area è intervenuto infine anche del personale della Guardia di Finanza.