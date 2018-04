Valanga Passo Crocedomini (Brescia), si cercano tre persone. Recuperato un uomo: è grave

BRESCIA – Una valanga si è staccata nella zona del Passo Crocedomini, a pochi chilometri dal lago di Lavena, in provincia di Brescia. La valanga ha travolto una motoslitta. L’uomo che era alla guida della motoslitta è stato soccorso ed è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Si cercano altre due persone

