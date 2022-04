Due alpinisti tedeschi travolti da una valanga sull’Ortles, la montagna più alta dell’Alto Adige con una vetta che sfiora i 3.905 metri. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di mercoledì 27 aprile sulla parete nord dell’Ortles.

Un escursionista è stato trovato morto mercoledì, mentre il suo compagno di cordata risultava disperso sotto la neve. Lo hanno trovato, ormai senza vita, questa mattina.

A dare l’allarme, nel tardo pomeriggio di mercoledì erano stati i familiari dei due alpinisti quando non li hanno visti rientrare in albergo.

Il soccorso alpino della zona di Solda si è subito messo in moto per le ricerche, anche con un elicottero, ed è stata scoperta la valanga, sotto la quale si trovava il cadavere del primo alpinista, del quale non sono state ancora fornite le generalità.

Valanga sull’Ortles, morto anche il secondo alpinista

Anche il secondo alpinista tedesco disperso da ieri sull’Ortles, in Alto Adige, è stato trovato morto.

A rinvenire il cadavere sono stati gli uomini del soccorso alpino di Solda.

Le ricerche, sospese per il buio, erano riprese questa mattina. A 2.500 metri di quota, a poca distanza dal luogo di ritrovamento dell’amico, è stata localizzata sotto mezzo metro di neve anche la seconda vittima della valanga.