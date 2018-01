VERONA – Caccia al complice del killer di Khadija Bencheickh, la donna di 46 anni il cui corpo fatto a pezzi è stato trovato nelle campagne di Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, la sera del 30 dicembre. Agim Ajdinaj, albanese di 51 anni e convivente della vittima, ha confessato l’omicidio della compagna e lo smembramento del corpo, eseguito con un grosso coltello, ma in un video gli inquirenti hanno scoperto che l’uomo era in compagnia di una seconda persona, che lo avrebbe aiutato a disfarsi del cadavere.

Ajdinaj ha scagionato il nipote, inizialmente sospettato di aver avuto un ruolo nell’omicidio, ma le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso l’uomo, in compagnia di una seconda persona, uscire più volte dalla casa di Verona in cui viveva con la donna, trasportando sacchi e una borsa sportiva identici a quelli ritrovati dove è stato abbandonato il cadavere. Ingegnere petrolifero in pensione, in Italia da 18 anni, malato da circa un anno di Parkinson, secondo i Carabinieri Agim Ajdinaj si è comportato da “attore consumato” quando gli è stata comunicata la morte della convivente.

“Una sceneggiata” l’ha definita il comandante dei carabinieri all’Ansa, che ha spiegato come i primi sospetti derivassero dal fatto che l’uomo e il nipote non si fossero allarmati e non avessero cercato Khadija, che non ha dato più notizie di sé dal 29 dicembre. Il tardo pomeriggio di quel giorno la donna è stata ripresa dalla videosorveglianza mentre rincasava, ma non è più stata vista uscire.

Il Gip Paola Vacca, nell’interrogatorio in carcere, ha convalidato entrambi gli arresti, disponendo le remissione in libertà del nipote, scagionato dallo zio. Ma qualcuno, come mostrano le immagini della videocamera del palazzo dove la coppia abitava, ha sicuramente aiutato Agim Ajdinaj a portare all’esterno il cadavere.