Valentano Rave Party: la fuga dopo morti, contagi, stupri. Sono rimasti in 250, oggi si chiude

Dopo morti, stupri e contagi Covid il rave party di Valentano, sul lago di Mezzano nell’alto Lazio, è giunto al capolinea. Nella notte infatti molti partecipanti se ne sono andati e da tante migliaia di persone sono rimasti in 250. Inoltre oggi arriva la polizia con 20 blindati per controllare una situazione che con il passare dei giorni è andata sempre peggiorando. In teoria il rave party sarebbe dovuto durare fino a lunedì, ma la situazione è davvero degenerata: due morti, diversi contagi Covid, donne violentate e poi tanta droga e tanto alcol.

Rave Party Valentano, arriva la polizia

Circa 300 uomini delle forze dell’ordine per vedere quanta gente sia rimasta e poi evidentemente per effettuare lo sgombero. “Al capo della polizia è stato detto di fare di tutto, di aspettare la mediazione. Ma se la mediazione non va in porto si procederà allo sgombero delle persone rimaste”, sono le parole del prefetto di Viterbo, riportate sul quotidiano locale TusciaWeb. Molti nei partecipanti, viene fatto notare, hanno già abbandonato la festa, ma circa duemila/tremila persone non accennano a voler smettere di ballare. Insomma dopo 5 giorni di festa ininterrotta oggi potrebbe arrivare la fine.

“Situazione fuori controllo, nessuna trattativa è possibile. Ripristinare il corretto ordine pubblico, identificate le persone e individuate le responsabilità di un simile assembramento”, dice l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “I servizi della Asl segnalano una situazione grave”, aggiunge.

La Procura indaga sul rave party

Intanto la Procura di Viterbo ha aperto un fascicolo di indagine in relazione alla morte di un ragazzo di 25 anni avvenuta al rave. Nel fascicolo si procede per morte come conseguenza di altro reato. Il corpo del giovane era nelle acque del Mezzano, dove il ragazzo si era immerso per un bagno. I magistrati sono in attesa dei risultati dell’autopsia disposta per accertare le cause del decesso.