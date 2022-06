Valentina Nappi è una pornostar napoletana non nuova a provocazioni. Il prossimo 17 giugno, al CAM, il Contemporary Art Museum di Casoria, metterà in scena una performance artistica in cui già dal titolo si capisce di cosa si tratta: “Annusa Valentina Nappi“.

Valentina Nappi si farà annussare al museo

Come scrive Fanpage citando la presentazione dell’evento, Valentina Nappi “si offre all’esperienza olfattiva del pubblico mettendo in atto, attraverso le molecole odorose, una corrispondenza alle conoscenze ataviche, ai ricordi e alla definizione stessa della realtà”. Il corpo della pornostar sarà preparato con delle essenze dallo chef Pasquale Trotta e sarà accompagnata dai suoni del duo Kamaak.

Il museo CAM si trova a Casoria, cittadina dell’hinterland napoletano. La struttura, nel lanciare l’evento parla di arte e stimolazione dei sensi. Si tratta di nuove forme di fruizione estetica che impongono una ridefinizione dei luoghi e delle pratiche dell’arte.

Lo spettatore sarà stimolato attraverso l’audio, il visivo e l’olfatto. Quest’ultimo senso è però quello che ha più importanza di tutti. La sua evocazione avviene per riflettere sui confini tra dimensione estetica e sensoriale.

Appuntamento venerdì 17 giugno alle 21,30

L’appuntamento è per venerdì 17 giugno, alle ore 21.30. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione. Per effettuarla bisogna inviare una mail all’ indirizzo visitors.cam@gmail.com.