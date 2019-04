ASTI – Si è allontanata volontariamente Valentina, la ragazza di 17 anni scomparsa a Montiglio Monferrato (Asti). A farlo sapere è stata proprio lei, che ha contattato la redazione di Chi l’ha visto?. Valentina ha fatto perdere le sue tracce lo scorso 16 febbraio, quando è fuggita da una comunità per minori alla quale era stata affidata.

La mamma, che dai microfoni della stessa trasmissione aveva lanciato uno straziante appello alla figlia, in collegamento telefonico con Federica Sciarelli è stata informata in diretta dell’esistenza del messaggio audio. “Sono parole molto dure, le vuoi ascoltare?”, le chiede la conduttrice. Quindi è stata mandata in onda la telefonata: “Voglio dire che il mio è un allontanamento volontario – dice Valentina – perché in comunità ero solo riempita di psicofarmaci. Mi tenevano con il consenso di mia madre e di mio padre, non il mio”.

Ma la famiglia continua a credere che possa trovarsi con persone più grandi. “Io credo che sia stata plagiata da un uomo più grande di lei – ha detto – Si trovava in comunità perché stava facendo del male a sé stessa. Se n’è andata proprio ora anche se per lei era in serbo un tirocinio in un asilo e un altro lavoro in un maneggio. Lei ama i cavalli”. Federica Sciarelli ha quindi espresso il desiderio di riuscire a parlare nuovamente con la ragazza. Valentina le darà ascolto? (Fonte: Chi l’ha visto?)