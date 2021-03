E’ morta per complicanze dovute al Covid la giornalista e blogger Valeria D’Esposito: aveva 49 anni compiuti lo scorso mese. Era il volto di Visit Campania, oltre che una blogger molto seguita sui social.

Valera D’Esposito era di Caserta e proprio i suoi articoli sulla Campania avevano fatto conoscere ed apprezzare diverse località di tutta la regione anche al di fuori dei confini regionali.

Valeria D’Esposito, la passione per la sua terra

Visit Campania era il sogno che avevo nel cassetto – si legge nel portale che aveva creato Valeria D’Esposito – basato sulla condivisione di spunti, ispirazioni e consigli per visitare al meglio la Campania. I contenuti vertono su itinerari, città e strutture, ma non mancano gli approfondimenti su cucina e feste tradizionali, prodotti tipici, segnalazioni di eventi culturali e gastronomici”.

“Bloccata a letto a causa delle frequenti e lunghe terapie salvavita, decisi di dar vita a quel sogno che da troppo tempo giaceva nel cassetto. Utilizzando quello spazio virtuale, e iniziando a pubblicare i primi post su un blog che mi ero costruita da sola, rudimentale, ma tanto utile per me”. Questo quanto diceva Valeria D’Esposito a proposito del suo portale sul web.

I messaggi di cordoglio per Valeria D’Esposito

“Non riesco a crederci che non ti vedrò più. Mi mancherai moltissimo”, scrive Laura Gambacorta. “Avevi sempre una bella parola per me, mi guardavi negli occhi, mi parlavi senza malizia eri di una dolcezza unica… Non è possibile, non ci voglio credere! Noi due ci rivedremo ancora”, è il ricordo di Grazia Guarino.

“Senza Parole. Oggi è venuta mancare, per il maledetto covid, Valeria D’Esposito di Visit Campania. In questi anni”, scrive il noto ristorante casertano Pizzeria Doro Gourmet. “Era stata tante volte in pizzeria e tante volte ne aveva scritto, in questa foto da noi con tanti suoi colleghi a Santantuono di un anno fa , bionda e sorridente, un abbraccio al marito Mario. E così la dobbiamo ricordare, col sorriso e col racconto delle cose belle della nostra terra”.