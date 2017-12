PALERMO – Una dose sbagliata di farmaco per la chemioterapia ha ucciso Valeria Lembo ad appena 34 anni. Era il 29 dicembre 2011 e ora i medici e gli infermieri che somministrarono la dose eccessiva di farmaco sono stati condannati in Appello. Il primario del reparto di Oncologia medica delle cliniche universitarie di Palermo, Sergio Palemeri, è stato condannato a 4 anni e mezzo di carcere. Pene scontate invece per specializzandi e infermieri, mentre al marito della Lembo è stato riconosciuto un maxi risarcimento da 1 milione di euro.

Il sito Palermo Today scrive che a sei anni di distanza dalla morte di Valeria, a cui furono somministrati 90 milligrammi di farmaco chemioterapico Vinblastina invece di 9 milligrammi, ora sono arrivate le condanne in Appello:

“Sconti di pena per la specializzanda Laura Di Noto, condannata a 4 anni e 4 mesi (in tribunale aveva avuto 7 anni), due anni e 10 mesi per l’infermiera Clotilde Guarnaccia (4 anni); 4 anni e 8 mesi per l’altro specializzando Alberto Bongiovanni (aveva avuto 6 anni e 6 mesi in primo grado) e due anni e 6 mesi per l’infermiera Elena Demma (invece di 4 anni)”.

Dietro alla morte di Valeria ci sono stati una serie di errori umani all’interno del reparto e i medici non avrebbero detto inizialmente la verità sull’accaduto: