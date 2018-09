TRENTO – Valerio Bertoldi, 14 anni, è scomparso dal 4 settembre da Lavarone, in provincia di Trento, e subito sono scattate le ricerche nei vicini boschi anche con unità cinofile e droni. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il ragazzino si era allontanato da casa in bicicletta la mattina di martedì e anche il Comune ha lanciato un appello su Facebook affinché chiunque lo avvisti chiami il 112 per fornire sue notizie.

Le autorità stanno cercando il ragazzino e hanno proseguito le ricerche anche nella notte. Vigili del fuoco, soccorso alpino e guardia di finanza sono impegnati nel trovare Valerio e stanno perlustrando i boschi anche con droni dotati di telecamere termiche, che servono a guidare gli uomini e le donne a terra, e con cani molecolari e unità cinofile.

Valerio si era allontanato dalla sua casa nella frazione di Stengheli, a Lavarone, in sella alla sua bicicletta. Intorno alle 10.30 del mattino, quando i familiari non lo hanno visto rientrare, è staccato l’allarme. L’ultima volta il ragazzino è stato avvistato in località Tomazol, ma essendo in bici potrebbe aver percorso anche molti chilometri.

Il comune di Lavarone il 4 settembre ha diffuso un appello su Facebook e la foto del ragazzino scomparso: “Stiamo cercando Valerio Bertoldi, visto questa mattina in bicicletta con una mountain bike bianca e grigia. Zainetto arancione. Dovrebbe indossare o i pantaloni o la maglia di colore rosso. Se qualcuno lo avvista è pregato di avvisare il 112 il numero unico emergenze. Massima condivisione per favore. Essendo partito questa mattina in bici può aver percorso anche parecchi km, zona di partenza da Lavarone. Altezza 1 m e 50, 13 anni”.