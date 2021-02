Valerio Massimo Manfredi e Antonella Prenner, le condizioni dopo l’intossicamento da monossido

Le condizioni fisiche di Valerio Massimo Manfredi e Antonella Prenner dopo l’incidente domestico, un’intossicazione da monossido di carbonio. Un incidente accaduto allo scrittore e storico Valerio Massimo Manfredi e alla scrittrice Antonella Prenner, trovati privi di sensi in un appartamento in via dei Vascellari nel quartiere romani di Trastevere.

L’allarme è stato dato dalla figlia dello scrittore. Entrambi portati in ospedale in gravi condizioni: lui in serata è stato poi trasferito con l’elisoccorso dal 118 all’ospedale di Grosseto per essere ricoverato in camera iperbarica. A Roma infatti le camere iperbariche erano tutte occupate. La scrittrice invece è ricoverata in codice rosso al policlinico Umberto I.

Le condizioni di Valerio Massimo Manfredi e Antonella Prenner

Le condizioni di salute di Valerio Massimo Manfredi sono critiche. Al momento é ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Grosseto. E’ quanto riferisce l’Asl Toscana sud est. Dopo l’accesso al pronto soccorso dell’ospedale del capoluogo maremmano, è finito in camera iperbarica e successivamente ricoverato in terapia intensiva.

Entrambi sono intubati. Lei è in terapia intensiva e i medici stanno tentando di ripulire il sangue di entrambi dal monossido di carbonio e riavviare la funzione polmonare. Non è chiaro per quanto tempo i due abbiano respirato le esalazioni.

Chi è Antonella Prenner

Antonella Prenner insegna Letteratura latina all’Università degli Studi di Napoli Federico II, è autrice di importanti studi sulla letteratura antica e del romanzo Tenebre (2018). Per anni ha ricoperto anche il ruolo di assessore alla cultura del Comune di Formia.

La Procura di Roma intanto attende una prima informativa dalle forze dell’ordine per procedere alla formale apertura di un fascicolo di indagine. Al momento l’appartamento accanto a quello dello scrittore, in via dei Vascellari, è finito sotto sequestro dai vigili del fuoco intervenuti.

La carriera di Valerio Massimo Manfredi

Valerio Massimo Manfredi, 77 anni, modenese di Castelfranco Emilia, è uno studioso dall’attività poliedrica: archeologo, sceneggiatore, conduttore televisivo, accademico. Laureato in lettere classiche all’Università di Bologna, una specializzazione in topografia del mondo antico all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha insegnato nelle più prestigiose università: dalla Sorbona di Parigi e alla Bocconi di Milano.

La sua attività è sterminata: articoli, saggi, documentari, soggetti e sceneggiature per il cinema e la televisione, con la passione centrale per i romanzi storici. Soprattutto la sua trilogia “Aléxandros” anche acquistata da Universal Pictures per una produzione cinematografica, così come dal suo romanzo “L’ultima legione”, diventato un film. Ha anche adattato per il cinema “Memorie di Adriano” di Marguerite Yourcenar per John Boorman. Nel 1999 votato “Man of the Year” dall'”American Biographical Institute”, Raleigh, North Carolina. Nel 2003 nominato Commendatore della Repubblica dal Presidente Carlo Azeglio Ciampi.