ROMA – Un malore improvviso, una tragedia inaspettata che colpisce la famiglia, il Bambino Gesù e tutte le famiglie e i bambini che lo avevano conosciuto e apprezzato. Valerio Nobili stava tornando dal lavoro in bicicletta, quando si è accasciato al suolo, per un improvviso malore. E’ morto così, in piazza Thorvaldsen a Roma, a soli 52 anni, il primario di Epatologia, Gastroenterologia e Nutrizione all’ospedale pediatrico Bambino Gesù e docente di Pediatria alla Sapienza, dove era professore associato.

Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, che hanno solo potuto constatare il decesso del medico, presumibilmente stroncato da un infarto. “Con il cuore spezzato diciamo addio al nostro carissimo Prof. Valerio Nobili”, ha scritto il Bambino Gesù sulla sua pagina Facebook, pubblicando una foto del pediatra. Tantissimi i commenti al post, molti dei quali da parte dei genitori dei piccoli pazienti del dottore.