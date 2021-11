Un’autocisterna con circa 40mila litri di benzina è andata a fuoco sul Valico della Somma (SS3 Flaminia), in direzione Terni. La motrice del mezzo è precipitata giù per la scarpata, mentre la cisterna in bilico. Sono intervenuti i vigili del fuoco da Perugia e Terni per spegnere l’incendio. La situazione è ora sotto controllo ma le operazioni andranno avanti diverse ore.

Valico della Somma, in fiamme un’autocisterna sulla Flaminia

L’incendio – secondo quanto si apprende – si è propagato dopo che il mezzo si è ribaltato, provocando un’alta e densa nuvola di fumo. A dare l’allarme ai vigili del fuoco due autotrasportatori che si sono immediatamente resi conto del pericolo.

Sono state avvertite alcune esplosioni, mentre una porzione della scarpata è stata travolta dalle fiamme. L’autotrasportatore è salvo, si è accorto che il mezzo andava a fuoco ed è riuscito ad allontanarsi in tempo. E’ rimasto ferito con ustioni è stato soccorso dai Carabinieri e trasportato all’ospedale, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Chiuso il traffico sulla via Flaminia

Sulla via Flaminia è stato provvisoriamente chiuso il tratto al km 115,000, in corrispondenza di Spoleto. Il traffico è stato deviato con indicazioni in loco. Sul posto sono presenti anche le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la circolazione. Non risultano sono altri mezzi coinvolti.