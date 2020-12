A Firenze le tre valigie con dentro i 2 cadaveri. Una terza valigia contenente resti umani è stata infatti scoperta alla periferia di Firenze. Anche questa in un terreno agricolo sotto la superstrada Firenze-Pisa-Livorno che confina con la recinzione perimetrale posteriore del carcere di Sollicciano. In quel campo la scorsa settimana le altre 2 valigie con i resti umani di un uomo.

Un ritrovamento doppiamente macabro. Nella terza valigia c’è quel che resta di un’altra persona, questa volta una donna. In particolare, secondo quanto appreso, si dovrebbe trattare di un tronco umano, in avanzato stato di decomposizione. La scoperta è stata fatta lunedì pomeriggio dagli stessi carabinieri delle prime due valigie.

Il ritrovamento delle prime valigie nel campo a Firenze

Risale a giovedì scorso il ritrovamento della prima valigia. In quell’occasione il proprietario del terreno l’ha trovata in mezzo alla vegetazione mentre stava facendo pulizie nel campo. All’interno della valigia, avvolto in una specie di telo, il tronco di un uomo, saponificato. Il giorno successivo, l’11 dicembre, la scoperta della seconda valigia, fatta dai carabinieri nel corso di un sopralluogo. Trovata a circa 70 metri dalla prima: dentro altri resti umani, per la precisione arti inferiori di una persona, e una specie di giubbotto.

Resti appartenenti alla stessa persona. Morta, in base ai risultati dell’autopsia eseguita sabato scorso, per una ferita mortale alla gola inferta con un coltello. Un dato al momento che è una delle poche certezze di questo macabro giallo. Nulla al momento sull’identità: in attesa di avere qualche aiuto dal dna, l’ipotesi è che possa trattarsi di un uomo tra i 40 e i 60 anni, bianco. Ampio al momento anche l’arco temporale a cui far risalire il decesso: da sei mesi a due anni indietro rispetto al ritrovamento dei resti.

La terza valigia nel campo, ce ne sarà una quarta?

Lunedì poi la scoperta della terza valigia con un secondo corpo o meglio parte di esso. Come le altre due la valigie, piena di fango, stava lì da tempo. Finita in quel campo, come le altre due, dopo essere stata gettata dalla superstrada che passa sopra, presumibilmente in sequenza. E ulteriori ricerche saranno effettuate nelle prossime ore alla ricerca di un’eventuale quarta valigia nascosta tra la vegetazione di quel terreno. Secondo logica dovrebbe contenere ciò che manca dei resti del secondo cadavere. Intanto, sempre a logica, ragionano gli investigatori, le due morti dovrebbero collocarsi in uno stesso contesto delittuoso. Avvolto al momento dal più fitto mistero. (Fonte Ansa).