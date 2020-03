Valle d’Aosta, turisti negli alberghi: poi vanno a sciare in Francia (dove è tutto aperto)

ROMA – Vanno in vacanza in Valle d’Aosta però, siccome gli impianti di sci sono chiusi in tutta Italia per l’emergenza Coronavirus, poi vanno a sciare in Francia.

Monta la protesta in Valle d’Aosta sui turisti che risiedono a Courmayeur o in altre località valdostane e poi vanno a sciare in Francia dove gli impianti sono regolarmente aperti. In queste ore girano foto di code agli impianti di Chamonix, “assaltati” dagli appassionati di sci compresi molti italiani.

I primi a sollevare il problema sono stati gli albergatori di Courmayeur.”Se a pochi chilometri di distanza le misure di contenimento sono differenti – scrive su Facebook il consigliere regionale Stefano Aggravi (Lega) – mi chiedo quale possa essere l’efficacia ottimale delle nostre limitazioni. Non è per polemica, ma per naturale logica che mi chiedo se non sia il caso di chiudere il Tunnel del Monte Bianco al traffico turistico”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il collega Roberto Luboz che critica la promozione della stazione d’oltralpe di La Rosiére: “A cosa serve una Comunità Europea che permette ad una stazione sciistica confinante con un paese in zona rossa a pubblicizzare la propria apertura fino al 24 aprile??”.

La presidente del Consiglio Valle, Emily Rini, tuona: “Che senso ha, allora, aver chiuso tutti i nostri impianti se poi c’è chi va a sciare Oltralpe, ad appena qualche chilometro da noi?? Vista l’emergenza occorre uno sforzo maggiore di responsabilità, prima di tutto da parte delle persone. Ci si sposti solo per comprovate ragioni di lavoro o di salute”.

Il presidente della Regione, Renzo Testolin, chiarisce che sono stati “allestiti punti di controllo sia al traforo del Gran San Bernardo, al confine con la Svizzera che al Monte Bianco, in modo da verificare gli spostamenti trasfrontalieri non autorizzati che sono alla stregua di quelli all’interno del territorio nazionale”. (Fonte Ansa)