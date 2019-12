SANT’AGATA DE’ GOTI (BENEVENTO) – Incidente mortale giovedì mattina, 12 dicembre, a Ponti di Valle di Maddaloni (Caserta). Un ingegnere informatico di 48 anni di Sant’Agata de’ Goti (Benevento), è deceduto in uno schianto con uno dei piloni dopo aver probabilmente perso il controllo dell’auto.

Il mezzo nell’impatto si è completamente distrutto e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto sono accorse le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Caserta. (Fonte: TeleclubItalia)