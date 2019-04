VALMONTONE (ROMA) – Incidente mortale a Valmontone, in provincia di Roma, sulla linea ferroviaria Roma-Napoli via Cassino, la sera di giovedì 4 aprile. Una persona è morta intorno alle 18:30 dopo essere stata investita da un treno Intercity con 300 persone a bordo. Subito la circolazione dei convogli tra Valmontone e Colleferro è stata sospesa per permettere gli accertamenti disposti dall’Autorità giudiziaria.

Ci sono stati disagi soprattutto per i passeggeri dell’Intercity 704 che – come informa Trenitalia sul suo sito – subirà una deviazione di percorso via Formia e non effettuerà le fermate di Vairano, Cassino e Frosinone.

Secondo quanto scrive Frosinone Today, sembra che il corpo dell’uomo investito dal treno in transito alla stazione di Valmontone sia rimasto incastrato sotto la motrice.

Sono centinaia i passeggeri coinvolti nei disagi a causa della sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Napoli fra Zagarolo e Colleferro. Diversi i treni cancellati o che hanno subito limitazioni. Deviazioni per Formia per i convogli a lunga percorrenza. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia ferroviaria di Roma. Dovranno accertare la dinamica dell’accaduto e in particolare se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. (Fonte: Ansa)