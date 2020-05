Valpolicella, scoperta villa romana. Il Comune di Negrar: “Dopo decenni di tentativi falliti finalmente ce l’abbiamo fatta”

ROMA -Una villa romana è stata scoperta tra le vigne della Valpolicella, tra le Prealpi veronesi.

“Dopo innumerevoli decenni di tentativi falliti – scrive il Comune di Negrar sulle sue pagine social – finalmente è stata riportata alla luce parte della pavimentazione e delle fondamenta della villa romana ubicata a nord del capoluogo, scoperta dagli studiosi oltre un secolo fa”.

La villa è risalente al primo secolo dopo Cristo

I tecnici, raccontano dal Comune, ora stanno parzialmente scoprendo i resti del manufatto ancora presenti sotto alcuni metri di terra con l’obiettivo di identificare con precisione l’estensione e l’esatta collocazione della antica costruzione.

In seguito la Soprintendenza, di concerto con i proprietari dell’area e con il Comune dovrà lavorarare per individuare le modalità più adeguate per rendere visitabile questo tesoro archeologico nascosto sotto le vigne dove nascono l’Amarone e il Valpolicella.

“Il risultato – scrive ancora il Comune di Negrar in una nota – non arriverà a breve e occorreranno risorse rilevanti. Ma è importante, finalmente, tracciare la strada. Il Comune presterà tutta la collaborazione necessaria e ringrazia fin da ora i professionisti della Soprintendenza e i proprietari dell’area per l’unità di intenti e la disponibilità con la quale stanno perseguendo il progetto”. (Fonte: Ansa).