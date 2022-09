Valtellina, colpito alla testa dal carrello metallico per il trasporto della legna: morto 29enne

Samuele Vairetti: questo il nome del 29enne di Talamona (Sondrio) che ha perso la vita oggi, sabato 10 settembre, in Valtellina in un incidente sul lavoro. Il 29enne era il titolare di un’impresa specializzata nei disboscamenti e pulizia di aree verdi.

La prima ricostruzione

Il giovane imprenditore, secondo i primi accertamenti dei tecnici di Ats della Montagna intervenuti con i carabinieri e Soccorso Alpino e Sagf della Guardia di finanza in un’area boscata a Tartano (Sondrio), è stato colpito con violenza alla testa dal carrello metallico adibito al trasporto della legna della teleferica.

A dare l’allarme, prima delle 8, è stato un collaboratore della vittima, entrambi impegnati nel taglio di alcune piante in quota in Val Corta. Le ferite non hanno dato scampo al boscaiolo valtellinese il cui decesso è stato constatato sul posto dall”equipe medica dell’elisoccorso di Areu giunta con un elicottero dalla base aerea di Caiolo. La Procura di Sondrio ha disposto il sequestro dell’impianto.