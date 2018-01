SONDRIO – Scontro frontale tra un’auto e un bus la mattina del 30 gennaio sulla statale 38 in Valtellina, all’altezza di Castione vicino Sondrio. Stefano D’Alessandris, 25 anni, era alla guida della vettura ed è morto sul colpo. Il bus invece si è ribaltato e alcuni dei passeggeri sono rimasti feriti in modo non grave. La strada è stata chiusa alla circolazione e il traffico è stato deviato.

L’incidente mortale è avvenuto poco prima delle 7 del mattino di martedì, quando per cause ancora da stabilire la vettura e il bus di linea della Stps si sono scontrati frontalmente, con il bus che si è ribaltato a lato della strada. D’Alessandris, originario di Paderno Dugnano, si stava recando a lavoro come ogni mattina ed è morto sul colpo nell’impatto. All’arrivo dei soccorsi, i medici ne hanno constato il decesso. Tre persone che erano a bordo del bus invece sono rimaste ferite lievemente. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polstrada per stabilire la dinamica e le cause.