ROMA – Per gli amanti del pesce, da comprare o da delibare in loco, nel quartiere Monteverde a Roma, c’è un nuovo pigmalione: Valter Lavitola, sì proprio lui, l’ex direttore dell’Avanti che ha appena scontato una condanna a 4 anni e 8 mesi per associazione a delinquere e truffa sui fondi per l’editoria, e che è stato additato, si sospettava in combutta con Berlusconi, di volta in volta come l’ispiratore dello scandalo della casa a Montecarlo che ha messo fine alla carriera di Fini, e poi come suggeritore di verità, diciamo così, addomesticate, di quel Tarantini accusato di aver procurato escort all’ex presidente come Patrizia D’Addario…

Oggi, dimagrito e di nuovo in pista, ha aperto una pescheria che ospita anche alcuni tavoli. Lorenzo De Cicco del Messaggero l’ha scovato nell’elegante boutique del pesce che conduce, una cooperativa messa su anche con alcuni colleghi del fu “L’Avanti”, gloriosa testata socialista ingloriosamente caduta insieme al suo ultimo direttore. I clienti non mancano: ex colleghi e politici lo riconoscono, qualcuno invece fa finta di non conoscerlo affatto.