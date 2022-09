Valtrebbia, ritrovata la 74enne che si era persa cercando funghi sulle colline

È stata ritrovata nella mattinata di oggi, venerdì 16 settembre, la donna di 74 anni che risultava dispersa dal tardo pomeriggio di ieri sulle colline della Valtrebbia, in provincia di Piacenza, durante una battuta con amici alla ricerca di funghi.

Le prime notizie

Dopo aver trascorso la notte nei boschi, mentre erano in corso le ricerche da parte di vigili del fuoco e soccorso alpino insieme ai carabinieri, questa mattina è riuscita a raggiungere un locale pubblico di una piccola frazione e a chiedere aiuto. È stata poi comunque trasportata all’ospedale per accertamenti e per essere visitata.