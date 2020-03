Blitz dice

Coronavirus, la colpa di tutto è … della Germania e dei tedeschi. Non è colpa solo loro, come vedremo prossimamente. Ma alla base ci sono: 1. la pervicace, eterna determinazione dei tedeschi a dominare l’Europa; 2. la loro incapacità di capire i mali dell’Italia. La loro non volontà di trovare una via d’uscita che non […]