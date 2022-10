Una gruppo di turisti spagnoli è stato colpito da un’intossicazione alimentare dopo aver mangiato lasagne in un ristorante della provincia di Varese. La comitiva, formata da 57 persone con età comprese tra i 64 e gli 84 anni, era atterrata a Malpensa per trascorrere un periodo di vacanza tra le montagne del Bresciano.

Comitiva di spagnoli mangia un piatto di lasagne al ristorante: colpiti da un’intossicazione alimentare

Una volta in Italia hanno voluto assaggiare un piatto tipico. Tutto il gruppo, scrive Il Giorno, ha assaggiato delle lasagne. Poi, una volta arrivati in un hotel a Darfo Boario Terme in Val Camonica, in molti hanno cominciato ad avvertire i primi sintomi.

La comitiva ha manifestato nausea e dissenteria e sei di loro sono stati visitati da personale sanitario. Due sono stati ricoverati all’Ospedale di Esine per controlli dovuti a patologie pregresse. Uno dei due è ancora in reparto sotto osservazione. Altri 6 turisti, dopo essere stati visitati dal personale sanitario, hanno deciso di trascorrere una giornata in hotel.

La titolare dell’albergo in cui la comitiva aveva prenotato la vacanza, a Brescia Oggi ha raccontato: “Noi non abbiamo potuto altro che mettere in campo tutta la nostra professionalità e disponibilità per aiutarli. Abbiamo chiamato le ambulanze e le farmacie per reperire tutto il necessario. Abbiamo avuto un grande supporto sanitario”.

Accertamenti nel ristorante in cui sono state mangiate le lasagne

Nel ristorante in cui è stato consumato il pranzo sono stati intanto effettuati degli accertamenti da parte degli ispettori dell’Agenzia di Tutela della Salute della Lombardia. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della stazione di Darfo.

