Variante Delta al 64,7% a Roma, l’età media è 29 anni e quasi l’80% non è vaccinato. Nel Lazio sul fronte della Variante Delta “il quadro epidemiologico mostra un ulteriore incremento della circolazione , che si delinea come la variante prevalente in circolazione in tutte le asl.

Variante Delta nel Lazio, ce l’hanno il 57% dei positivi

Dalle sequenze effettuate su tutti i tamponi positivi e’ emerso che nel 57,1% dei casi e’ stata identificata una variante Delta, i due terzi (64,7% dei casi) sono concentrati nell’area metropolitana di Roma”.

E’ quanto fa sapere l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato.

Variante Delta nel Lazio colpisce soprattutto i ragazzi non vaccinati

“In piu’ di tre quarti dei casi si tratta di persone con eta’ inferiore ai 50 anni e il 66% dei casi con infezione da variante delta ha un’eta’ inferiore a 30 anni – spiega l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato -.

L’eta’ mediana dei casi e’ 29 anni. Il 76,5% dei casi risulta non vaccinato. Tale proporzione raggiunge il 90,4% se si aggiungono anche i vaccinati con una sola dose. La proporzione di ospedalizzazione nei casi con variante Delta e’ del 6,6%”, aggiunge.