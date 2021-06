Variante Delta, focolaio in polo logistico a Piacenza. 24 casi tutti non vaccinati. “Molti vengono da Cremona in bus” (foto Ansa)

Variante Delta, scoperto focolaio in un polo logistico di Piacenza. Si tratta di due aziende e 24 persone coinvolte. tra loro 10 sono dipendenti, 14 amici, conoscenti o parenti stretti. I contagiati, a quanto pare, non erano stati vacinati.

Piacenza, focolaio a polo logistico: ospedale sequenzia 24 casi di variante Delta

In sei giorni, l’Ausl di Piacenza ha sequenziato, rintracciato e isolato 24 casi di variante Delta, la mutazione del Coronavirus scoperta in India. Tutti provengono dal polo logistico piacentino.

La Libertà, storico giornale di Piacenza, scrive che diversi positivi abitano nel Cremonese e si spostano utilizzando mezzi pubblici: nei giorni scorsi l’Ausl aveva lanciato appelli a sottoporsi a tampone per i passeggeri della linea di bus Piacenza-Cremona. L’indagine condotta dal dipartimento di Sanità pubblica non ha riscontrato casi gravi.

“Abbiamo allargato il più possibile il cerchio tentando di individuare i possibili contatti dei contagiati” spiega al quotidiano piacentino il responsabile del dipartimento, Marco Delledonne.

“In questi ultimi giorni, per fortuna, i tamponi non evidenziano più nuovi positivi e siamo abbastanza fiduciosi di essere riusciti a contenere il virus, grazie ad un’azione tempestiva”. L’attività di contact tracing è partita il 15 giugno. A quanto pare i contagiati non erano stati vaccinati.

La “potenza di fuoco” dell’ospedale di Piacenza

Il focolaio è stato scoperto a Piacenza. In città c’è un ospedale che ha uno dei migliori laboratori di analisi di biologia e microbiologia molecolare operativo 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

Al suo interno, attualmente, vengono refertati con risultati tra le 24 e le 36 ore quotidianamente circa 1200 tamponi molecolari; con per un potenziale, praticamente doppio, di 3mila test giornalieri. L’ospedale di Piacenza è stato e resta un presidio cruciale per la lotta al covid e non solo. E Piacenza dista non molti chilometri da Codogno dove tutto cominciò.