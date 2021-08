La variante Delta ha rimescolato le carte in tavola alzando il livello di trasmissibilità. A quanto pare però, i vaccini attualmente in commercio reggono pur costringendo i vaccinati a prendere qualche protezione in più.

“La vaccinazione completa offre un alto livello di protezione contro la malattia grave e la morte causata dal virus” scrivono l’Agenzia europea del farmaco (Ema) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) in una nota congiunta.

Variante Delta, mascherine e distanziamento anche per i vaccinati

La nota congiunta prosegue spiegando che “fino a quando più persone non saranno completamente vaccinate, tutti dovrebbero continuare a indossare le mascherine e rispettare il distanziamento sociale. Anche le persone che hanno ricevuto un programma di vaccinazione completo”.

I vaccini proteggono dalle forme gravi di malattia ma non escludono la possibilià di infettars. Come spiega il Corriere della Sera in un articolo che fa il punto della situazione, in Italia si è calcolato che circa 2 persone su 10 (20 per cento), tra gli immunizzati, potrebbero rischiare il contagio, anche se in forma lieve e solo per pochi giorni.

Non è detto però che tutti rispondano allo stesso modo al vaccino. Gli immunodepressi in chemioterapia o per alcune patologie hanno una protezione limitata.

Un bambino non vaccinato potrebbe contagiarsi e quindi trasmettere il virus a un nonno fragile. Per limitare il contagio a vaccianrsi dovrebbero essere i genitori del minore. Altra accortezza consigliabile è quella di tenere la mascherina in presenza dell’anziano e usare tamponi rapidi in occasione di raduni familiari. Oltre che nel caso in cui si ha a che fare con un anziano immunodepresso, la mascherina va tenuta in ambienti chiusi con sconosciuti.

Contatti tra vaccinati sono possibili?

L’abbraccio tra persone che hanno ricevuto il ciclo vaccinale completo è sicuro. Nessuno deve però avere frequentato posti affollati in cui ci sono persone non vaccinate e molto contagiose.

Nel caso si debba usare una mascherina meglio se Ffp2, o in alternativa una mascherina di stoffa sopra una chirurgica. Più la mascherina aderisce al viso, più alta è la protezione.