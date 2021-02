Variante inglese a Corzano, borgo di 1400 persone in provincia di Brescia. Il 10% della popolazione risulta positivo al covid. Dalle scuole di bambini piccoli (elementari e materne) il virus si è propagato con estrema rapidità sui familiari.

Sapevamo che la variante rintracciata è più contagiosa, preoccupa l’alta trasmissibilità da parte dei più piccoli. Lo stesso sindaco si ritrova con tre contagiasti su quattro in famiglia.

Variante inglese Corzano: il 60% della popolazione positivo al Covid

“Abbiamo 140 positivi e il 60% è rappresentato da studenti della scuola elementare e della materna che a loro volta hanno contagiato i familiari”, ha spiegato all’ANSA il sindaco del paese Giovanni Benzoni, pure lui positivo.

“Abbiamo il covid in tre su quattro in casa” ha detto. Stando alle analisi di Ats Brescia la popolazione risulta contagiata dalla variante inglese del Covid.

Il sindaco ha chiuso le scuole fino all’8 febbraio. “Ma l’ordinanza sarà prorogata – ha precisato – perché da oggi iniziano i tamponi di richiamo e quindi dovremo aspettare gli esiti”.

Le autorità starebbero valutando la possibilità di chiudere il paese in entrata e in uscita. “Non ho saputo nulla, ma posso dire che nelle ultime ore abbiamo avuto un solo caso in più. Tutte le famiglie sono in isolamento e ci aspettiamo che la curva torni a scendere”, ha commentato il primo cittadino.

Uno studio sui tamponi dei laboratori dell’Ospedale Civile e dell’Istituto zooprofilattico – segnala il Giornale di Brescia, un positivo su cinque al Covid-19 nel Bresciano risulterebbe infettato proprio dalla variante inglese del virus.

Focolaio Covid anche in una scuola di Viggiù

Un focolaio di Covid è scoppiato all’istituto comprensivo Martino Longhi di Viggiù. Una quarantina i contagiati fra insegnanti e alunni delle primarie nel plesso della cittadina in provincia di Varese e in quello della frazione di Baraggia.

Per questo motivo, ha spiegato il sindaco Emanuele Quintiglio alla Prealpina, “su indicazione di Ats entrambe le scuole sono state sottoposte a sanificazione. Questa settimana sono stati sospesi i servizi mensa, i rientri pomeridiani e il doposcuola”.