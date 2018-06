ROMA – Il concerto di Vasco Rossi allo stadio Olimpico di Roma del 12 giugno è andato sold out, ma in circa 100 fan sono rimasti fuori. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Gli spettatori avevano comprato biglietti falsi e hanno scoperto di essere stati truffati solo quando si sono presentati alla biglietteria per accedere al concerto. Sul posto è arrivata la polizia, che indaga sulla questione.

Tanta la rabbia e la delusione per i fan giunti allo stadio Olimpico per assistere al concerto. I fan avevano acquistato gli accrediti su un sito che era stato clonato, dunque a loro insaputa avevano acquistato ticket falsi. I fan sono stati invitati a presentare denuncia e sulla vicenda si faranno ulteriori accertamenti, anche perché episodi simili sarebbero verificati anche in altre città in cui ha fatto tappa il tour di Vasco Rossi.