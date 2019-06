CHIETI – Un paziente con problemi psichiatrici in una casa di riposo ha ucciso a colpi di trapezio un’altra ricoverata mentre era nel suo letto. Il delitto è avvenuto nella residenza per anziani San Pio di Vasto, in provincia di Chieti, la mattina del 23 giugno.

Secondo una prima ricostruzione, un paziente di 72 anni si è avvicinato al letto della paziente di 87 anni, ha afferrato il trapezio utilizzato solitamente dagli anziani per sollevarsi a sedere dalla posizione orizzontale e l’ha colpita più volte.

Il personale sanitario presente nella struttura è intervenuto subito, ma per l’anziana non c’è stato nulla da fare: è morta per le ferite riportate. Il presunto omicida, invece, è stato preso in custodia dai carabinieri. (Fonte Il Messaggero)