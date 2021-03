Veglia pasquale 3 aprile 2021 anticipata alle ore 19:30, Papa Francesco lo aveva già fatto con la veglia natalizia. La veglia pasquale nella basilica di San Pietro, presieduta da Papa Francesco, si terrà sabato 3 aprile alle 19.30, in anticipo rispetto alla tradizione.

“La partecipazione dei fedeli sarà limitata secondo le modalità usate nei mesi scorsi, nel rispetto delle misure sanitarie previste”, precisa il Vaticano.

Veglia pasquale 3 aprile 2021 anticipata alle ore 19:30, lo scorso anno si tenne normalmente alle ore 21:00

Lo scorso anno la veglia presieduta dal Papa si tenne normalmente alle 21, considerato che non erano presenti fedeli in basilica, a causa del lockdown per il Covid.

Quest’anno, nonostante sia limitata, è prevista la presenza di fedeli che dovranno rispettare il ‘coprifuoco’ delle 22.

Veglia pasquale 3 aprile 2021 anticipata alle ore 19:30, il precedente della scorsa veglia natalizia

Papa Francesco lo aveva già fatto anticipando la messa per la Notte di Natale per l’emergenza Covid. L’appuntamento è stato alle 19.30 di giovedì 24 dicembre nella Basilica di San Pietro, cioè due ore prima dell’orario delle 21.30 da lui sempre mantenuto durante il suo pontificato.

Papa Francesco modificò anche la Benedizione Urbi et Orbi del giorno di Natale alle 12.00, che è avvenuta nella Basilica e non dalla Loggia Centrale. Il Papa lasciò invariato gli orari del Te Deum del 31 dicembre, alle 17.00 nella Basilica, delle messe del 1/o gennaio e dell’Epifania, entrambe alle 10.00 sempre in San Pietro.

Bergoglio agì in questo modo per permettere ai partecipanti alla celebrazione, che sono stati comunque contingentati ed in numero estremamente ristretto, di rispettare al rientro nelle loro abitazioni il coprifuoco imposto dalle autorità italiane.