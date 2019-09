LECCE – Un giovane a bordo di una vettura ha travolto un gruppo di ciclo-escursionisti e ne ha ucciso uno. La vittima è un turista belga di 60 anni, che insieme al gruppo stava percorrendo in bicicletta le campagne di Veglie, in provincia di Lecce e in pieno Salento. il 14 settembre.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima aveva affittato le biciclette insieme ad altri turisti e stava facendo una escursione in bici nelle campagne, quando a un incrocio un’auto ha travolto il gruppo e in particolare il 60enne. Il giovane di 19 anni alla guida della vettura si è fermato in stato di choc.

Subito sono scattati i soccorsi e il turista è stato portato in ambulanza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è morto poco dopo il ricovero. Sul posto hanno compiuto accertamenti gli agenti della Polizia locale e i carabinieri, che stanno vagliando la posizione del giovane alla guida della vettura. (Fonte ANSA)