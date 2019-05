VELLETRI – Tragico incidente sulla strada provinciale Cisternense, all’altezza del comune di Velletri. E’ accaduto intorno alle 6 di questa mattina, venerdì 31 maggio. Un tir e un furgone si sono scontrati violentemente. A bordo del furgone, poi finito in una scarpata, viaggiava una coppia di anziani.

L’uomo è morto sul colpo, la moglie è rimasta ferita in modo grave e trasportata in codice rosso all’ospedale di Aprilia. Ferito anche il conducente del tir, un 45enne, condotto all’ospedale di Latina.

La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni: il tir si è arrestato in posizione trasversale rispetto alle due carreggiate. Sul posto sono accorse tre ambulanze, i Vigili del Fuoco di Velletri, una pattuglia della Polizia di Stato e gli agenti del reparto Stradale di Albano Laziale. I due mezzi viaggiano in opposte direzioni. (Fonte: Il Messaggero)