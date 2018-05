Velletri, Roberto Caprera muore in incidente stradale. La fidanzata sedicenne è in coma

VELLETRI – E’ in coma [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] la ragazza sedicenne, M. S., che ieri, insieme al fidanzato, è rimasta coinvolta in un incidente stradale a Velletri. Il fidanzato, Roberto Caprera, è morto. Lei è ancora in gravissime condizioni.

La loro Fiat 500, dopo aver urtato un’Audi che veniva in senso opposto, si è andata a schiantare dopo una serata passata insieme contro un muro.

La procura di Velletri intanto ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane studente che era anche un atleta impegnato come istruttore nell’associazione sportiva Ginnastica Velitrae. I funerali dovrebbero svolgersi tra venerdì e sabato.

Secondo le prime ricostruzioni l’auto di Roberto Caprera ha urtato all’altezza di una curva un’Audi A3 che viaggiava in senso opposto, è finita contro il pilone di un cancello e poi contro un muro di cemento. L’impatto è stato violentissimo