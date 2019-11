TORINO – Ha cercato di uccidere il figlio di pochi mesi e ha tentato il suicidio. Tragedia in un appartamento di Venaria Reale, comune alle porte di Torino. Ricoverati in ospedale, entrambi non sembrano in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, la madre ha cercato di avvelenare il figlio sciogliendo una sostanza non ancora accertata nel biberon e poi ha tentato di tagliarsi le vene. La donna è ricoverata all’ospedale di Rivoli, il bimbo all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. A dare l’allarme è stato il marito che, tornato a casa, ha chiamato il 118.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che indagano sulle modalità e sui motivi del gesto. Al momento della donna si sa soltanto che ha 42 anni. (Fonte ANSA)