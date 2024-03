Vendo cane da caccia per inutilizzo, il post pubblicato in un gruppo Facebook di Montemarciano

Vendo cane per inutilizzo. Esatto. Un post, pubblicato giovedì su un gruppo Facebook locale di Montemarciano, siamo in provincia di Ancona, recita proprio così: “Vendo cane da caccia setter inglese con pedigree per inutilizzo di quattro anni contatto su Messenger”. A raccontare la storia è il Corriere Adriatico. A causa delle sgrammaticature nel post, non è chiaro se il ‘quattro anni’ si riferisca all’età del cane o alla durata dell’inutilizzo.

“Forse voleva scrivere regalo cane da caccia setter inglese a chi può prendersene cura” ha scritto qualcuno sotto al post, forse un conoscente. Un’amica del cacciatore ha confermato: “Esatto, lo conosco personalmente”.