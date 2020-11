Veneto. Emilia Romagna e Friuli: la mossa dei governatori per non perdere la zona gialla (Foto Ansa)

Cercare di non passare da zona gialla a zona arancione o ancora peggio a rossa. Il piano di Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia.

Veneto, Emilia Romagna e Friuli non vogliono assolutamente passare da zona gialla a zona arancione o rossa. Ecco perché ci sono le nuove ordinanze dei governatori delle tre regioni finite sotto la lente dell’Istituto superiore di sanità. L’obiettivo è porre un freno a spostamenti e assembramenti, così da scongiurare un declassamento da parte del governo.

Il ministro della Salute Roberto Speranza avrebbe già dato l’ok e quindi il Governo pare intenzionato ad accettare la proposta. Chiaramente questi giorni fino a domenica compresa saranno decisivi per capire se le restrizioni si riveleranno efficaci oppure no.

Cosa prevede il piano dei tre governatori

Il principio è quello di porre un freno a spostamenti e assembramenti. L’obiettivo dei governatori è quindi quello di anticipare le misure per tentare di finire al massimo in zona arancione e ridurre l’impatto sull’economia.

Come riporta Andrea Carli per Il Sole 24 Ore, tra le soluzioni attese una potrebbe riguardare bar e ristoranti. L’ipotesi è quella di mettere la consumazione obbligatoria al tavolo e ridurre il numero di persone che possono stare sedute rispetto alle 4 indicate nel Dpcm. Non si escludono nemmeno interventi per limitare gli spostamenti e regolare l’apertura dei negozi, in vista del fine settimana, per non ripetere le scene dello scorso weekend con tanta, troppa gente in giro.

L’ordinanza del Veneto. Da domani al 3 dicembre in Veneto non è permesso passeggiare nelle strade e nelle piazze dei centri storici, delle città e nelle aree affollate. Lo prevede l’ordinanza illustrata dal presidente Luca Zaia.

“Niente ‘vasca’ – ha spiegato Zaia – niente struscio, non si affolla la spiaggia”. E’ invece consentita l’attività sportiva, quella motoria e le passeggiate in parchi pubblici e aree rurali, purché nel rispetto della distanza di 2 metri per lo sport e un metro per il resto degli spostamenti all’aperto.

Nei giorni prefestivi in Veneto sono chiuse le grandi e medie strutture di vendita, sia a esercizio unico che con più negozi, compresi i parchi commerciali (Outlet). Restano aperti solo gli alimentari, farmacie e parafarmacie, tabaccherie ed edicole. Nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita anche dei negozi di vicinato, ad eccezione delle medesime categorie.

La somministrazione di bevande e alimenti è prevista in Veneto, da domani al 3 dicembre, solo dalle ore 15.00 alle 18.00, e il consumo dovrà avvenire esclusivamente da seduti, dentro e fuori dai locali. I posti di bar e ristoranti devono essere “regolarmente collocati”. Per i cibi da asporto è vietata la consumazione all’esterno del locale.

“Lo scopo – ha spiegato Zaia – è di evitare in particolare gli spritz ammassati all’esterno dei bar”.

L’ordinanza del Friuli Venezia Giulia varerà misure più restrittive sulla mobilità e in particolare contro gli assembramenti. Tra le misure allo studio, ipotizzate anche dal presidente della regione Fedriga, ci dovrebbero essere ad esempio il divieto di consumare in piedi nei dehors e altre iniziative analoghe.

Insomma, si farà di tutto per evitare il declassamento visto che queste tre regioni sono le prossime indiziate a diventare arancioni o rosse. Si cercherà quindi una via di mezzo tra gialla e arancione. (Fonti Ansa e Il Sole 24 Ore).