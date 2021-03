Veneto in zona arancione o rossa? Zaia: “Siamo sul filo del rasoio, da arancione a rosso è un attimo…”. “Per quanto riguarda la classificazione siamo sul filo del rasoio tra arancione e rosso, come molte altre regioni, rispetto ai numeri”.

Lo dice il Presidente del Veneto Luca Zaia, ricordando che la zona rossa scatta con un Rt a 1.25.

Veneto in zona arancione o rossa, Zaia parla dei vaccini: “Con Presidenti parlato di criteri priorità”

“Stamattina con i colleghi delle altre regioni ci siamo sentiti per mettere ordine alla campagna vaccinale con criteri uguali per tutti”: lo dice il Presidente del Veneto Luca Zaia. Tra le priorità su cui si è concordato, “le fragilità, la disabilità, i caregiver e i familiari. Dopo di che – aggiunge – si va finalmente per fasce d’età in ordine decrescente”.

Covid: Veneto, + 1.677 contagi e 22 decessi in 24 ore

Il Veneto segna un altro aumento significativo di casi Covid, 1.677 i nuovi positivi in 24 ore, che portano il totale a 348.113. Vi sono anche 22 decessi, per un totale dall’inizio dell’epidemia di 10.045 morti tra ospedali e case di riposo.

Lo riferisce il bollettino della Regione. Rallenta leggermente la crescita dei numeri degli ospedali: nei normali reparti medici sono 1.340 (+2) i posti occupati da pazienti Covid, nelle terapie intensive 170 (+4).