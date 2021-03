Veneto in zona rossa o zona arancione? Alla fine Zaia ammette: mi sa che restiamo zona rossa

Veneto zona rossa o zona arancione? Dopo due giorni di timori (restare in rosso) e speranze (forse torniamo arancioni), alla fine Zaia getta la spugna. Il governatore ha ammesso che la regione probabilmente resterà zona rossa. Anticipando l’annuncio ufficiale, che arriverà con l’ordinanza del ministro della Salute.

Eppure era stato lo stesso Zaia, giovedì 25 marzo, ad alimentare la speranza dei cittadini veneti. Aveva detto che forse ce l’avrebbero fatta a tornare in zona arancione. La speranza è durata 24 ore, e si è spenta nella consueta conferenza stampa quotidiana del governatore.

Zaia: Veneto in zona rossa

“Probabilmente siamo in zona rossa“. Lo annuncia in conferenza stampa il Presidente del Veneto Luca Zaia, confermando che la regione mantiene la situazione attuale. “Spero che dal 6 aprile si torni alla normalità” conclude.

A determinare la conferma per il Veneto della fascia rossa ha contribuito l’incidenza del Covid. “Siamo a 254 positivi – dice Zaia – ogni 100 mila abitanti”. Le linee guida prevedono che con un’incidenza di oltre 250 positivi per 100mila abitanti si passi automaticamente in zona rossa.

Veneto: bollettino Coronavirus 26 marzo

Nuovi contagi Covid e decessi ancora in forte aumento in Veneto nel bollettino di venerdì 26 marzo. I positivi al tampone sono 2.095 più di ieri, e si contano altre 33 vittime. Numeri che portano il totale degli infetti da inizio epidemia a 375.500 e quello dei morti a 10.500. Dati meno negativi arrivano sul fronte ospedaliero: i ricoverati nei reparti non critici sono oggi 1.805, in calo di 10 unità, quelli nelle terapie intensive 278 (+1). I soggetti attualmente positivi al virus e in isolamento sono 39.356 (+173).

Veneto e vaccini: la situazione

“Oggi in Veneto faremo 30mila vaccini“: lo annuncia il presidente della Regione Luca Zaia parlando dell’accelerazione alla campagna di inoculazione delle dosi. Nel contempo il governatore spiega che il Veneto “va avanti anche con le vaccinazioni nelle aziende in maniera timida, leggera”.

“Se parte il portale delle vaccinazioni siamo pronti a chiudere già lunedì la trattativa con le farmacie”, prosegue Zaia. “Serviranno per la prenotazione e la compilazione dei vari documenti burocratici – aggiunge l’assessore alla sanità Manuela Lanzarin – soprattutto per favorire gli anziani”.