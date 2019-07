Veneto, modulo d’iscrizione alle elementari con casella etnica: “Sei sinti o rom?”

ROMA – Sei sinti, rom o camminante? Una domanda, messa nero su bianco nella domanda per iscriversi alla scuola elementare. Succede in Veneto ma la questione si può estendere a tutta Italia: è giusto inserire caselle etniche per classificare secondo etnia bambini così piccoli?

La vicenda è successa in una località imprecisata a cavallo tra Venezia e Padova. Il modulo consegnato ai genitori ha fatto scattare l’immediata polemica sostenuta dalle famiglie che si sono rivolte ad una associazione che fa capo a Rifondazione comunista del Veneto che a sua volta ha contattato i propri legali perché si tratterebbe di un “abuso e discriminazione gravissima”, mentre la direzione scolastica sostiene che l’atto “serve per favorire l’integrazione”.

La reazione della comunità locale in Veneto.

Della vicenda ne parlano i giornali locali dopo che il modulo, distribuito da tempo, è stato oggetto di valutazione da parte dei genitori interessati alla “domanda” che hanno deciso di rendere pubblica la vicenda. La scuola è nel veneziano ma a far scattare la protesta sono stati genitori che vivono nel padovano e che, attraverso, chi li assiste, ritengono che solo per loro ci sia questa “specifica”. Peraltro, sul modulo è richiesta anche la cittadinanza con una casella per “italiano” e uno spazio per specificare, se straniero, la nazionalità di origine così come le vaccinazioni effettuate ed altri dati personali.

Rifondazione respinge le motivazioni addotte dall’istituto scolastico e rileva che il modulo “va immediatamente ritirato perché va contro la Costituzione, la legge Mancino e le normative europee che vietano qualsiasi censimento”. (Fonte Ansa).