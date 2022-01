Veneto, nuovo record di contagi: oltre 21mila nelle ultime 24 ore. Verso la zona arancione

Il Veneto torna a superare i 21mila contagi, stabilendo un nuovo record: sono 21.504 nuovi casi nel bollettino di oggi 11 gennaio della Regione, portando il totale da inizio epidemia a 792.750. Si registrano altre 27 vittime, per un totale da inizio pandemia di 12.612.

Deciso balzo in avanti del numero degli attuali positivi, 205.699 (+15.500), mentre è sempre più preoccupante la situazione degli ospedali, con un totale di 1.680 ricoverati in area medica (+88), mentre sono fermi a 215 quelli nelle terapie intensive.

Vicino il picco di contagi in Veneto

Ad annunciare il picco massimo di contagi è il governatore Luca Zaia in base alle proiezioni degli esperti. “Il picco dei contagi potrebbe essere intorno al 20 gennaio. E tra il 10 e 12 febbraio il picco dei ricoverati in ospedale, però sono solo previsioni che possono cambiare”, conferma.

Fino a ieri erano oltre 190mila i veneti contagiati dal Covid. Ieri i nuovi casi erano soltanto 7.492 per effetto del calo di test processati la domenica, oggi è atteso un nuovo innalzamento dovuto ai tamponi effettuati lunedì mattina per la ripresa di scuole e lavoro dopo le lunghe festività natalizie.

Le province, i numeri dei contagi

La crescita esponenziale dei contagi nelle province sta per portare il Veneto in zona arancione. Sono cinque le aree geografiche sopra i 30mila positivi e quindi sotto tiro, qui il monitoraggio è costante. La zona con il più alto numero di casi rilevati oggi è Verona, dove nelle ultime 24 ore si registrano 4.585 nuovi positivi, per un totale di 41.347 contagi. Segue Treviso con 4.018 nuovi positivi e 36.565 contagiati e in quarantena.

A Vicenza sono 3.731, che portano il totale dei contagi a 33.488. Un’altra provincia con un alto numero di nuovi casi oggi è Padova, sono infatti 3.561 gli ultimi positivi rilevati, che portano a 37.628 il totale dei residenti contagiati dal virus. Nella Città metropolitana di Venezia oggi emergono 3.164 positivi, per un totale di 31.536 contagiati. A Rovigo sono invece 9.919 le persone in quarantena, di cui 1.186 a partire da oggi, mentre a Belluno gli ultimi casi scoperti nei laboratori di analisi sono 672, che portano il totale dei positivi a 5.820.