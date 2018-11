ROMA – Sei decessi a prima vista inspiegabili, ma con un filo comune: i pazienti morti negli ultimi mesi erano stati tutti operati al cuore in Veneto, a Vicenza, Padova e Treviso. L’ultimo decesso del 2 novembre, quello dell’anestesista Paolo Demo, ha fatto scattare l’allarme e un’inchiesta approfondita: l’uomo era stato operato al cuore all’ospedale San Bortolo di Vicenza due anni fa per la sostituzione di una valvola cardiaca.

Un intervento di routine, senonché si è scoperto che proprio in sala operatoria è stato infettato da un batterio pericolosissimo, il mycobacterium chimaera. Il batterio era annidato, spiega il Corriere della Sera che dà conto degli ultimi sviluppi, “nel macchinario per il riscaldamento del sangue, utilizzato dalle sale operatorie di Cardiochirurgia durante le procedure di circolazione extra corporea e prodotto dalla ditta Liva Nova del gruppo Sorin”.

Non un caso isolato, stessa sorte hanno subito altri cinque pazienti. Stesse modalità, stessa strumentazione. E stessa morte differita rispetto al momento dell’infezione: il batterio killer infatti ha un tempo di incubazione che va da uno a cinque anni. Febbre e deperimento fisico apparentemente non legati a cause definite, questi i sintomi. Taso di mortalità altissimo: uno su due non ce la fa.

Ora urge una ricognizione retrospettiva per conoscere tutti coloro che sono entrati in contatto con il macchinario (tra il 2010 e il 2018 ha ordinato il ministero della Salute). Che è usato in tutto il mondo: la Liva Nova, peraltro, già nel 2015 avvertì di procedere a una bonifica accurata dei macchinari, senza tuttavia ritirarlo dal mercato.