VENEZIA – Venezia si risveglia attendendo un’altra super-marea, di 160 cm, prevista alle 10.30 di oggi, mercoledì 13 novembre. Lo stesso Centro Maree che ha emesso un nuovo bollettino di allerta, è stato vittima della mareggiata record di ieri, che ha danneggiato le linee telefoniche, e per questo – si legge in una nota – non è contattabile, se non con i canali Telegram Centro Maree Informa, Centro Maree avvisa, e il sito internet.

La prossima massima era stata inizialmente stimata a 145 centimetri, poi a 160. Sono già suonate le sirene d’allarme per il nuovo picco. Alle 8.30 il livello registrato a Punta della Salute era già di 130 centimetri.

Venezia potrebbe restare ancora per giorni ostaggio delle alte maree eccezionali. Il Centro maree, infatti, prevede altre massime su livelli molto alti. Per giovedì 14 novembre si stimano 130 centimetri, verso le ore 11, e 140 centimetri venerdì 15, sempre a metà mattinata.

Barche spinte dal vento nelle calli, pontili degli imbarcaderi distrutti, ovunque nella luce del primo mattino i segni di devastazione causati dalla marea eccezionale di martedì che con vento di scirocco a 100 km orari ha sfiorato la paurosa soglia dei 190 centimetri sul medio mare. Si presenta così Venezia il giorno dopo l’acqua granda, come fu definita quella record dell’alluvione 1966 all’epoca arrivata a 194 cm.

Due persone sono morte all’isola di Pellestrina: un anziano di 78 anni, rimasto fulminato mentre cercava di far ripartire le elettropompe nella sua casa allagata, e un altro abitante dell’isola, trovato senza vita anche lui in casa, probabilmente per cause naturali.

I danni in città sono pesanti: gondole e barche strappate dagli ormeggi e spinte sulle rive, tre vaporetti affondati, altre imbarcazioni alla deriva. Acqua alta anche all’interno della Basilica di San Marco: dal comando della Polizia municipale si apprende che tutta la cripta è stata sommersa e dentro la basilica, nel momento di picco di marea, si misurava dalla pavimentazione quasi un metro e 10 di acqua.

In Calle delle Razze, vicino a piazza San Marco, è ancora incastrato un motoscafo spinto a terra da una tromba d’aria che martedì, verso mezzanotte, si è abbattuta sull’area marciana mentre infuriava la mareggiata. E’ stato proprio il vortice di vento a 100 km orari a fare una strage di gondole e altre imbarcazioni.

Tutte le scuole in città oggi restano chiuse. Sono però regolarmente in funzione i vaporetti dell’Actv, che possono essere fermati per motivi di sicurezza solo quando la marea supera il metro e 50. Anche la sede municipale di Ca’ Farsetti, affacciata sul Canal Grande, è rimasta isolata a causa della dalla marea.

I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere l’incendio all’interno del Museo di Ca’ Pesaro, provocato dal malfunzionamento della cabina elettrica e nella notte i pompieri hanno già effettuato un centinaio di interventi e altre 120 richieste verranno evase durante la mattinata.

Fonte: Ansa